Происшествия 30.07.2022 в 10:56

В Бурятии эвакуируют двух туристов из труднодоступной местности

Одному из них стало плохо, а второй пострадал во время сплава по реке
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии эвакуируют двух туристов из труднодоступной местности
Пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
В Окинский район Республики Бурятия из города Иркутск направлена авиация МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Так, 29 июля в 18.55 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в местности слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока. У одного из участников зарегистрированной туристской группы - мужчины 1962 года рождения ухудшилось состояние здоровья.

Помощь спасателей требуется ещё одному мужчине в Окинском районе из незарегистрированной группы. Сообщение о происшествии поступило также накануне вечером. В местности слияния рек Китой и Билюта перевернулась лодка, в которой находились два человека. Пострадавший турист находится в лежачем состоянии.

«Учитывая удаленность маршрута и труднодоступность горной местности, эвакуация пострадавших возможна только с применением воздушного судна»

- сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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