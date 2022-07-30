В Бурятии эвакуируют двух туристов из труднодоступной местности

«Учитывая удаленность маршрута и труднодоступность горной местности, эвакуация пострадавших возможна только с применением воздушного судна» - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В Окинский район Республики Бурятия из города Иркутск направлена авиация МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.Так, 29 июля в 18.55 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в местности слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока. У одного из участников зарегистрированной туристской группы - мужчины 1962 года рождения ухудшилось состояние здоровья.Помощь спасателей требуется ещё одному мужчине в Окинском районе из незарегистрированной группы. Сообщение о происшествии поступило также накануне вечером. В местности слияния рек Китой и Билюта перевернулась лодка, в которой находились два человека. Пострадавший турист находится в лежачем состоянии.