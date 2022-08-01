В Бурятии вор-рецидивист отправился в колонию после месяца на свободе

Тарбагатайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в краже.«В феврале 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение двух краж. Спустя месяц, в период непогашенной судимости, он незаконно проник в жилой дом в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района, откуда похитил электроинструменты. Причастность подсудимого к краже установлена благодаря камере видеонаблюдения, находящейся на соседнем доме. Позднее, по записи видеонаблюдения, потерпевшая опознала злоумышленника, когда он продавал краденое имущество в Улан-Удэ», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»