Происшествия 01.08.2022 в 09:25
В Бурятии вор-рецидивист отправился в колонию после месяца на свободе
Мужчина не удержался и вновь совершил кражу
Текст: Константин Воронов
Тарбагатайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в краже.
«В феврале 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение двух краж. Спустя месяц, в период непогашенной судимости, он незаконно проник в жилой дом в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района, откуда похитил электроинструменты. Причастность подсудимого к краже установлена благодаря камере видеонаблюдения, находящейся на соседнем доме. Позднее, по записи видеонаблюдения, потерпевшая опознала злоумышленника, когда он продавал краденое имущество в Улан-Удэ», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
«В феврале 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение двух краж. Спустя месяц, в период непогашенной судимости, он незаконно проник в жилой дом в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района, откуда похитил электроинструменты. Причастность подсудимого к краже установлена благодаря камере видеонаблюдения, находящейся на соседнем доме. Позднее, по записи видеонаблюдения, потерпевшая опознала злоумышленника, когда он продавал краденое имущество в Улан-Удэ», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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