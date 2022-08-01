В Бурятии ищут пропавшего при странных обстоятельствах сторожа

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в район водозабора Кяхты на поиски 70-летнего мужчины, который пропал 28 июля при невыясненных обстоятельствах.Как сообщает паблик «Кяхта-инфо.24/7», Дамдин (Генадий) Цырендондопов 28 июля заступил на смену сторожем в водонапорной башне в Кяхте, но после окончания смены домой не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 60-65 лет, среднего телосложения.Был одет в рабочую одежду: футболка чёрного цвета, брюки чёрного цвета, резиновые сапоги тёмно-зелёного цвета.При наличии информации о пропавшем просьба сообщить по номерам: 8-30142-91200, 8-902-533-05-71 или 8-924-779-71-50.