В Улан-Удэ разоблачили законспирированную банду бутлегеров

«В результате проведения оперативных мероприятий у злоумышленников изъяты 9235 литров спиртосодержащей жидкости, упакованной в канистры, а также 8890 литров фальсифицированной водки популярных марок. Отметим, местные жители тщательно конспирировали свою деятельность, организовывая тайники в неприметных жилмассивах на окраине, с развитой дорожной инфраструктурой. В целях безопасности они даже перепрятывали товар, однако были изобличены опытными оперативниками», - рассказали в МВД Бурятии.





Ответы на вопросы о роли каждого из участников, периоде деятельности, степени опасности спиртосодержащей жидкости и алкоголя для потенциального потребителя, а также иных значимых обстоятельствах противоправной деятельности ОПГ будут даны в ходе начатого расследования.









Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Улан-Удэ во взаимодействии с региональным подразделением ЭБиПК и коллегами из ФСБ региона пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции.Фото и видео: МВД Бурятии