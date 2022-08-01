Происшествия 01.08.2022 в 15:18

В Улан-Удэ разоблачили законспирированную банду бутлегеров

Изъяты тысячи литров спиртосодержащей жидкости и фальсифицированной водки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разоблачили законспирированную банду бутлегеров
Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Улан-Удэ во взаимодействии с региональным подразделением ЭБиПК и коллегами из ФСБ региона пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции.

«В результате проведения оперативных мероприятий у злоумышленников изъяты 9235 литров спиртосодержащей жидкости, упакованной в канистры, а также 8890 литров фальсифицированной водки популярных марок. Отметим, местные жители тщательно конспирировали свою деятельность, организовывая тайники в неприметных жилмассивах на окраине, с развитой дорожной инфраструктурой. В целях безопасности они даже перепрятывали товар, однако были изобличены опытными оперативниками», - рассказали в МВД Бурятии.


Ответы на вопросы о роли каждого из участников, периоде деятельности, степени опасности спиртосодержащей жидкости и алкоголя для потенциального потребителя, а также иных значимых обстоятельствах противоправной деятельности ОПГ будут даны в ходе начатого расследования.



Фото и видео: МВД Бурятии

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