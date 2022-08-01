В Бурятии рыбака с перевернувшейся лодки унесло течением

В минувшие выходные в Северобайкальском районе на реке Кергень перевернулась лодка, в которой находилось пять человек. Как сообщили в МЧС Бурятии, четверо рыбаков благополучно доплыли до берега, одного унесло течением. Поиски пропавшего пока результатов не дали.ЧП на воде также произошло в Окинском районе в месте слияния рек Китой и Билютай. Там при сплаве на маломерном судне выпали за борт мужчина и 16-летний подросток. Они выбрались на берег, где мужчине стало плохо. Бортом Ми-8 МЧС пострадавших эвакуировали в Иркутск.Еще одно трагическое происшествие случилось сегодня днем в местности Култушная на Байкале. Там утонул 47-летний мужчина. Его тело достали из воды очевидцы и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.Фото: МЧС Бурятии