Происшествия 01.08.2022 в 16:23

В Бурятии рыбака с перевернувшейся лодки унесло течением

Его поиски пока результатов не дали
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии рыбака с перевернувшейся лодки унесло течением
В минувшие выходные в Северобайкальском районе на реке Кергень перевернулась лодка, в которой находилось пять человек. Как сообщили в МЧС Бурятии, четверо рыбаков благополучно доплыли до берега, одного унесло течением. Поиски пропавшего пока результатов не дали.

ЧП на воде также произошло в Окинском районе в месте слияния рек Китой и Билютай. Там при сплаве на маломерном судне выпали за борт мужчина и 16-летний подросток. Они выбрались на берег, где мужчине стало плохо. Бортом Ми-8 МЧС пострадавших эвакуировали в Иркутск.

Еще одно трагическое происшествие случилось сегодня днем в местности Култушная на Байкале. Там утонул 47-летний мужчина. Его тело достали из воды очевидцы и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Фото: МЧС Бурятии
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