Происшествия 02.08.2022 в 08:02

В Бурятии разбился автомобиль с подростками

Один из них погиб, второй находится в крайне тяжёлом состоянии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии разбился автомобиль с подростками
О трагическом происшествии рассказала в соцсетях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Как сообщила она, страшное ДТП с участием четырёх подростков произошло вечером 1 августа на Заиграевской трассе в местности Генеральские озёра.

«Оперативно наша бригада скорой помощи выехала на место происшествия, была оказана необходимая медицинская помощь. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй подросток доставлен в ДРКБ в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Экстренно проводятся все необходимые реанимационные мероприятия. Два подростка отказались от медицинской помощи», - сообщила Евгения Лудупова.


По словам министра, всем попавшим в ДТП подросткам по 16 лет, они одноклассники.

«Уважаемые родители! Это уже не первый случай, когда подростки попадают в ДТП со смертельным исходом. Будьте внимательны к детям, берегите их», - призвала она.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, подростки ехали на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер». В 5 километрах от поселка Сосновый Бор 16-летний водитель не справился с управлением и перевернулся.

Фото: ГИБДД Бурятии
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