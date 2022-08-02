В Бурятии разбился автомобиль с подростками

«Оперативно наша бригада скорой помощи выехала на место происшествия, была оказана необходимая медицинская помощь. Один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй подросток доставлен в ДРКБ в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Экстренно проводятся все необходимые реанимационные мероприятия. Два подростка отказались от медицинской помощи», - сообщила Евгения Лудупова.





«Уважаемые родители! Это уже не первый случай, когда подростки попадают в ДТП со смертельным исходом. Будьте внимательны к детям, берегите их», - призвала она.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, подростки ехали на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер». В 5 километрах от поселка Сосновый Бор 16-летний водитель не справился с управлением и перевернулся.

О трагическом происшествии рассказала в соцсетях министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Как сообщила она, страшное ДТП с участием четырёх подростков произошло вечером 1 августа на Заиграевской трассе в местности Генеральские озёра.По словам министра, всем попавшим в ДТП подросткам по 16 лет, они одноклассники.Фото: ГИБДД Бурятии