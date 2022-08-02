Происшествия 02.08.2022 в 09:26

В Бурятии будут судить банду похитителей проводов

Злоумышленники нанесли ущерб почти на миллион рублей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут судить банду похитителей проводов
Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Улан-Удэ, обвиняемых в 12 кражах с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, весной 2020 года 39-летний ранее судимый безработный мужчина предложил своей сожительнице похищать самонесущие изолированные кабели, размещенные на линиях электропередач в различных поселениях Иволгинского района.

Вступив в преступный сговор, злоумышленники совершили 8 преступлений. Впоследствии они привлекли к участию в преступной деятельности своего знакомого, с которым совершили еще 4 кражи.

«Обвиняемые использовали одну и ту же криминальную схему. В темное время суток они выезжали на автомобиле на места преступлений. Женщина, оставаясь в машине, наблюдала за обстановкой, мужчины снимали с электроопор провода. Похищенный кабель они обжигали и сдавали цветной металл в пункты приема», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Во время последней кражи в августе 2021 года злоумышленников задержала полиция. Общий ущерб от их действий составил 932 тыс. рублей. Для его компенсации в ходе следствия наложен арест на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 1,2 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на днях в Бурятии суд вынес приговор в отношении похитителей металлических уголков с опор электропередач. Один из злоумышленников получил 4,5 года колонии строгого режима, второй отделался тремя годами условно. Кроме того, их обязали возместить нанесенный компании «Россети Сибирь» ущерб.

Фото: «Номер один»
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