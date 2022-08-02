Происшествия 02.08.2022 в 10:06
В Бурятии росгвардейцы поймали пьяного водителя
Нарушитель создавал опасные ситуации на дороге
Текст: Константин Воронов
В Курумкане сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в центре села на большой скорости движется автомобиль, который нарушает ПДД, виляя из стороны в сторону и выезжая на встречную полосу.
В ходе отработки сообщения росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль на соседней улице. Его водитель был пьян.
«Задержанным оказался 23-летний местный житель, который ранее уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, в отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
В ходе отработки сообщения росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль на соседней улице. Его водитель был пьян.
«Задержанным оказался 23-летний местный житель, который ранее уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Нарушителя передали сотрудникам ДПС, в отношении него возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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