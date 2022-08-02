Наркоторговец из Бурятии сбежал от полиции и два года жил по поддельному паспорту

Северобайкальский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном размере, а также в использовании поддельного паспорта.«В октябре 2020 года подсудимый, желая незаконно обогатиться, вступил в преступную группу для распространения в Северобайкальске наркотических средств. В дальнейшем молодому человеку поступали партии наркотиков, которые он распространял с помощью закладок на территории города. Однако преступные действия наркокурьера пресекли сотрудники транспортной полиции. В ходе досмотра у подсудимого обнаружили и изъяли 12 готовых к сбыту пакетиков с синтетическим наркотиком весом 10 грамм. Кроме того, из тайников-закладок изъято 4 пакетика с наркотиком массой почти 4 грамма», - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Опасаясь наказания за преступления, преступник скрылся от полиции и на протяжении почти 2 лет проживал по поддельному паспорту на вымышленное имя в Красноярском крае. Там его задержали в июне 2022 года.Рассмотрев дело, суд с учетом смягчающих обстоятельств, полного признания вины и активного содействия в расследовании преступлений, приговорил подсудимого к 11 годам колонии строгого режима.Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура