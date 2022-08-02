Происшествия 02.08.2022 в 14:56

Житель Улан-Удэ обокрал пьяную девушку после отказа на предложение познакомиться

Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ обокрал пьяную девушку после отказа на предложение познакомиться
16 июля в полицию Улан-Удэ обратилась 26-летняя горожанка. Девушка рассказала, что возвращалась из гостей, где распивала спиртное, и присела на лавочку в ожидании такси. В это время мимо проходил молодой человек, который предложил ей познакомиться, но получил отказ. После того, как неизвестный ушел, потерпевшая обнаружила, что у нее пропал телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Чуть позже горожанке стало известно, что с её банковского счета произошел перевод денег на счета третьих лиц.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что момент совершения преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения одного из расположенных неподалеку торговых заведений. Полицейские составили ориентировку, по которой сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего подозреваемого.

Мужчина рассказал, что он действительно похитил у потерпевшей телефон, воспользовавшись её рассеянным, в силу воздействия алкоголя, вниманием. Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время нигде не работает.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято и возвращено владелице. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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