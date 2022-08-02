Пропавший в Кяхте сторож найден мертвым

В Кяхте найдено тело 70-летнего мужчины, который работал сторожем на водонапорной башне. 28 июля он пришел на работу, но после окончания смены домой не вернулся и на связь не выходил. На поиски пропавшего выезжала группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.«За сутки спасатели БРПСС обследовали резервуары с водой, находящиеся на территории водозабора, близлежащий лесной массив и искусственный водоём в 10 км от Кяхты. Сегодня утром тело мужчины было обнаружено. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.