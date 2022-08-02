Происшествия 02.08.2022 в 15:45

Пропавший в Кяхте сторож найден мертвым

Причина смерти мужчины сейчас устанавливается
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Текст: Константин Воронов
Пропавший в Кяхте сторож найден мертвым
В Кяхте найдено тело 70-летнего мужчины, который работал сторожем на водонапорной башне. 28 июля он пришел на работу, но после окончания смены домой не вернулся и на связь не выходил. На поиски пропавшего выезжала группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

«За сутки спасатели БРПСС обследовали резервуары с водой, находящиеся на территории водозабора, близлежащий лесной массив и искусственный водоём в 10 км от Кяхты. Сегодня утром тело мужчины было обнаружено. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

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