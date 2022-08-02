В Бурятии полицейские разыскивают очевидцев ДТП, случившегося больше года назад

Полиция Бурятии разыскивает возможных очевидцев ДТП, произошедшего днем 20 мая 2021 года в Гусиноозерске. В тот день на пересечении улиц Шоссейной и Строительной столкнулись «Рено Сандеро» и «Тойота Корона». В результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью 73-летней пассажирке «Рено».«В связи с необходимостью установления обстоятельств расследуемого дорожно-транспортного происшествия просим откликнуться очевидцев. Об имеющейся информации необходимо сообщить в Следственную часть Следственного управления МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8 (924) 555-55-60, 8 (3012) 29-51-74», - обратились в полиции.Фото: МВД Бурятии