Происшествия 02.08.2022 в 16:49

В Бурятии полицейские разыскивают очевидцев ДТП, случившегося больше года назад

В результате аварии тяжело пострадала 73-летняя пассажирка автомобиля
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские разыскивают очевидцев ДТП, случившегося больше года назад
Полиция Бурятии разыскивает возможных очевидцев ДТП, произошедшего днем 20 мая 2021 года в Гусиноозерске. В тот день на пересечении улиц Шоссейной и Строительной столкнулись «Рено Сандеро» и «Тойота Корона». В результате аварии был причинен тяжкий вред здоровью 73-летней пассажирке «Рено».

«В связи с необходимостью установления обстоятельств расследуемого дорожно-транспортного происшествия просим откликнуться очевидцев. Об имеющейся информации необходимо сообщить в Следственную часть Следственного управления МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8 (924) 555-55-60, 8 (3012) 29-51-74», - обратились в полиции.

Фото: МВД Бурятии
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