Происшествия 02.08.2022 в 17:12
В Бурятии умер второй попавший в ДТП подросток
Он попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии, врачам не удалось его спасти
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, сегодня в ДРКБ скончался 16-летний подросток, который вчера вечером попал в ДТП неподалеку от поселка Сосновый бор.
Напомним, четверо 16-летних подростков ехали на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» по Заиграевской трассе в местности Генеральские озёра. В 5 километрах от поселка Сосновый Бор несовершеннолетний водитель не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии один из подростков от полученных травм скончался на месте, второй был доставлен в ДРКБ в крайне тяжёлом состоянии. Еще двое несовершеннолетних серьезно не пострадали и отказались от медицинской помощи.
Известно, что опрокинувшийся внедорожник принадлежал родителям погибшего водителя.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, четверо 16-летних подростков ехали на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» по Заиграевской трассе в местности Генеральские озёра. В 5 километрах от поселка Сосновый Бор несовершеннолетний водитель не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии один из подростков от полученных травм скончался на месте, второй был доставлен в ДРКБ в крайне тяжёлом состоянии. Еще двое несовершеннолетних серьезно не пострадали и отказались от медицинской помощи.
Известно, что опрокинувшийся внедорожник принадлежал родителям погибшего водителя.
Фото: ГИБДД Бурятии
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