Происшествия 03.08.2022 в 09:04

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом в Бурятии

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
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Текст: Константин Воронов
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом в Бурятии
Сотрудники полиции Бурятии работают на месте ДТП в местности Харагун в Тункинском районе.

«По предварительным данным, сегодня около 5 утра водитель автомобиля «Тойота Камри» слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД.


Фото: ГИБДД Бурятии
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