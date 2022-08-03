Происшествия 03.08.2022 в 09:04
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с деревом в Бурятии
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
Текст: Константин Воронов
Сотрудники полиции Бурятии работают на месте ДТП в местности Харагун в Тункинском районе.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня около 5 утра водитель автомобиля «Тойота Камри» слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП