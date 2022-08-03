В Бурятии нескольких детей госпитализировали после ДТП

Как сообщили в Госавтоинспекции, днем в Улан-Удэ 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Ноа» на ул. Волочаевской совершила наезд на 10-летнего велосипедиста. Мальчик, выехавший на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, получил травмы и был госпитализирован.





Вечером в селе Бичура на ул. Ленина неустановленный водитель совершил столкновение с мопедом «Альфа», которым управлял 14-летний подросток, после чего с места ДТП скрылся. Несовершеннолетний водитель получил травмы.





Сразу несколько дорожных происшествий с участием несовершеннолетних произошли за минувшие сутки в Бурятии.В поселке Таксимо на ул. Еловой подросток на мотоцикле «Рэйсер-250» совершил столкновение с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер». В результате аварии 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир госпитализированы.По данным ГИБДД, всего с начала года на дорогах республики с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано 75 ДТП, в результате которых 4 детей погибли и 86 получили травмы.Госавтоинспекция призвала родителей контролировать досуг своих детей, ежедневно разъяснять и личным примером показывать правила безопасного поведения на дороге, а также не допускать несовершеннолетних к управлению автомототранспортом.Фото: ГИБДД Бурятии