Происшествия 03.08.2022 в 10:48

Житель Улан-Удэ нашел в купленном гараже снаряд

Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ нашел в купленном гараже снаряд
Подозрительный предмет, схожий со снарядом, обнаружил житель Улан-Удэ, когда вскрыл заколоченную смотровую яму в купленном гараже. Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям.

«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа установили, что найденный предмет является 125-милиметровым учебно-тренировочным снарядом. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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