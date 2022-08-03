Происшествия 03.08.2022 в 10:48
Житель Улан-Удэ нашел в купленном гараже снаряд
Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям
Текст: Константин Воронов
Подозрительный предмет, схожий со снарядом, обнаружил житель Улан-Удэ, когда вскрыл заколоченную смотровую яму в купленном гараже. Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям.
«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа установили, что найденный предмет является 125-милиметровым учебно-тренировочным снарядом. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа установили, что найденный предмет является 125-милиметровым учебно-тренировочным снарядом. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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