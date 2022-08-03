Житель Улан-Удэ нашел в купленном гараже снаряд

Подозрительный предмет, схожий со снарядом, обнаружил житель Улан-Удэ, когда вскрыл заколоченную смотровую яму в купленном гараже. Об опасной находке мужчина сообщил правоохранителям.«Прибывшие на место происшествия взрывотехники ОМОНа установили, что найденный предмет является 125-милиметровым учебно-тренировочным снарядом. Находка передана для дальнейшей утилизации», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии