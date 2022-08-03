Происшествия 03.08.2022 в 11:57

Жительница Улан-Удэ обманывала граждан на аренде квартир

Жертвами злоумышленницы стали четыре человека
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ обманывала граждан на аренде квартир
Полиция Улан-Удэ разоблачила 36-летнюю злоумышленницу, которая с помощью одной из популярных соцсетей похищала деньги граждан.

Как рассказали в МВД Бурятии, подозреваемая с января по февраль 2022 года размещала в соцсети объявления о сдаче в аренду квартир в Улан-Удэ. При этом за свои посреднические услуги она предлагала гражданам оплатить 3 тысячи рублей. Как правило, добросовестные граждане осуществляли перевод на счет злоумышленницы. Однако на их неоднократные звонки по полученному номеру телефона мнимые арендодатели не отвечали либо поясняли, что никогда сдачей в аренду жилья не занимались.

«В дальнейшем женщина на связь с обманутыми гражданами не выходила, деньги не возвращала. В настоящий момент установлено, что фигурантка ввела в заблуждение четверых граждан, обманным путем похитив 12 тысяч рублей. Известно, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления», - сообщили в полиции.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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