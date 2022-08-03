Житель Улан-Удэ утопил сына сожительницы в полынье

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении ранее судимого 45-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина вместе с 30-летним сыном сожительницы работали грузчиками на одной из торговых баз в микрорайоне «Батарейка». Вечером 4 марта после окончания рабочего дня они спустились к берегу Уды, где стали употреблять спиртное. Позже на фоне алкогольного опьянения в связи с давним конфликтом между ними произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес молодому собутыльнику несколько ударов кулаками по голове, повалил на землю, после чего поднял его на руки и скинул в полынью на поверхности реки. Потерпевшего течением затянуло под лед, и он скончался. Его тело так и не было обнаружено, что осложняло расследование.После исчезновения сына мать обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что пропавший молодой человек стал жертвой преступления, в совершении которого заподозрили сожителя его матери.«Мужчину задержали, на начальном этапе предварительного расследования он признал вину и давал стабильные показания, которые совпадали с другими установленными по делу обстоятельствами. Однако затем изменил позицию, и стал настаивать на своей непричастности к преступлению. Тем не менее, по уголовному делу были собраны достаточные доказательства. В частности, проведен следственный эксперимент, в ходе которого другой грузчик, схожий по комплекции с обвиняемым, смог без труда поднять груз весом и размером сопоставимыми с характеристиками потерпевшего, и кинуть его в полынью. Также установлено, что в результате попадания в реку теплых стоков в месте, на которое указывал обвиняемый в своих первичных показаниях, в зимнее время всегда образуется полынья. Эти и другие доказательства были представлены государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей, которая признала мужчину виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения», - рассказали в следственном ведомстве.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: Следственный комитет Бурятии