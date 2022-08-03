В Бурятии установили личности погибших в ДТП людей

Напомним, ДТП произошло сегодня около часов 5 утра в местности Харагун. Судя по тому, что после столкновения от «Тойоты» осталась буквально груда металла, водитель двигался по дороге на огромной скорости. Однако установить точные причины аварии возможно будет только после проведения специальных технических экспертиз.







