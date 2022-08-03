Происшествия 03.08.2022 в 14:28
В Бурятии установили личности погибших в ДТП людей
У 20-летнего водителя не было прав
Текст: Константин Воронов
Сотрудники полиции установили личности водителя и пассажира «Тойоты Камри», погибших в результате столкновения с деревом в Тункинском районе Бурятии.
«За рулём автомобиля находился 20-летний парень, не имеющий прав управления транспортом. Пассажиру 21 год», - сообщили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
«За рулём автомобиля находился 20-летний парень, не имеющий прав управления транспортом. Пассажиру 21 год», - сообщили в ГИБДД.
Напомним, ДТП произошло сегодня около часов 5 утра в местности Харагун. Судя по тому, что после столкновения от «Тойоты» осталась буквально груда металла, водитель двигался по дороге на огромной скорости. Однако установить точные причины аварии возможно будет только после проведения специальных технических экспертиз.
Фото: ГИБДД Бурятии
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