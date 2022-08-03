В улан-удэнском СИЗО обвиняемый порвал документы из уголовного дела

Обвиняемый прямо в СИЗО решил уничтожить все свои подписи и документы, свидетельствующие о его причастности к преступлению. Все произошло во время ознакомления с уголовным делом. Подписи он старательно зачеркнул канцелярской ручкой, а свои признания вырезал бритвой, спрятав листы под куртку.Необычное преступление произошло 5 января 2022 года прямо в помещении следственного комитета №4 ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РБ. 36-летний, ранее уже судимый Сергей Малакшинов знакомился с материалами уголовного дела, в котором фигурировал как обвиняемый. Его обвиняли по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба с незаконным проникновением в жилище).В материалах дела были в том числе и признательные показания обвиняемого. Видимо, пожалев о своей преждевременной честности, мужчина решил, что если он уничтожит все следы своего признания в документах, то и не будет осужден – ведь доказательства исчезнут.«Малакшинов вырезал неустановленным предметом из тома № 2 листы угол дела № 20, 21 и 22. А именно протокол допроса в качестве подозреваемого, который забрал с собой, а также в томе № 1 на листах уголовного дела неустановленным предметом зачеркнул свои подписи. Тем самым Малакшинов вмешался в детальность следователя в целях воспрепятствования всестороннему полному и объективному расследованию уголовного дела и избежания уголовного ответственности за совершенное преступление», - сказано в решении Советского районного суда.Следователь пропажу листов и перечеркнутые подписи поначалу не заметила, спрятав тома уголовного дела в сейф. И только позднее обнаружила неладное и забила тревогу.В судебном заседании предприимчивый преступник свою вину признал не полностью, сказав, что ранее дал признательные показания, «опасаясь давления со стороны оперативных сотрудников СИЗО», в то же время отметив, что фактически как такового давления либо угроз на него не оказывалось.А вот во время предварительного следствия Малакшинов свою вину признавал, рассказав подробно о том, как он вырезал бритвой листы из материалов уголовного дела.Впрочем, хитрый ход мужчины и без его признаний был снят видеокамерой. На записи отчетливо видно, как мужчина прячет вырванные листы уголовного дела под куртку.Теперь его ждет наказание не только за кражу, но и за уничтожение документов уголовного дела.- Суд признал Малакшинова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), нарушителю назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ, - комментирует помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Булат Малахиров.Также с правонарушителя взыщут в доход федерального бюджета издержки на оплату услуг адвоката в сумме 21 075 рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Имя и фамилия фигуранта дела изменено.