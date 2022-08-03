Происшествия 03.08.2022 в 15:11

В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД помог потушить пожар

Вместе с командиром ДНД он первым бросился на ликвидацию возгорания
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД помог потушить пожар
В Улан-Удэ благодаря оперативным действиям сотрудника ГИБДД и командира добровольной народной дружины был локализован и потушен пожар, возникший в одном из строений частного дома.

«Вчера вечером в СНТ «Строитель» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Бурятии Дмитрий Кожухов и командир одной из городских добровольных народных дружин Андрей Черепанов заметили задымление в ограде частного дома. Они увидели, что загорелась баня и существует угроза распространения пожара на другие надворные постройки. Инспектор сообщил о произошедшем в противопожарную службу и предупредил об опасности хозяйку жилища», - рассказали в МВД Бурятии.

Командир ДНД и инспектор отключили на участке электричество, протянули водяные шланги с расположенных рядом участков и вместе с соседями принялись тушить пожар, пытаясь остановить распространение огня на другие постройки. Через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Хозяйка дома рассказала, что отправила ребенка топить баню и даже не заметила, как спустя время постройку охватил огонь. Она выразила благодарность за оказанную своевременную помощь и содействие в ликвидации пожара.

Фото: МВД Бурятии
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