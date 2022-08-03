В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД помог потушить пожар

В Улан-Удэ благодаря оперативным действиям сотрудника ГИБДД и командира добровольной народной дружины был локализован и потушен пожар, возникший в одном из строений частного дома.«Вчера вечером в СНТ «Строитель» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Бурятии Дмитрий Кожухов и командир одной из городских добровольных народных дружин Андрей Черепанов заметили задымление в ограде частного дома. Они увидели, что загорелась баня и существует угроза распространения пожара на другие надворные постройки. Инспектор сообщил о произошедшем в противопожарную службу и предупредил об опасности хозяйку жилища», - рассказали в МВД Бурятии.Командир ДНД и инспектор отключили на участке электричество, протянули водяные шланги с расположенных рядом участков и вместе с соседями принялись тушить пожар, пытаясь остановить распространение огня на другие постройки. Через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.Хозяйка дома рассказала, что отправила ребенка топить баню и даже не заметила, как спустя время постройку охватил огонь. Она выразила благодарность за оказанную своевременную помощь и содействие в ликвидации пожара.Фото: МВД Бурятии