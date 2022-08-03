Происшествия 03.08.2022 в 16:54

В Бурятии пьяные пассажиры избили начальника поезда

За устроенный дебош хулиганам грозит до 7 лет колонии
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяные пассажиры избили начальника поезда
На вокзале Улан-Удэ сотрудники полиции задержали двух пассажиров, которые избили начальника поезда сообщением «Омск-Владивосток».

«Оба пассажира были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам, на замечания не реагировали. Один из задержанных высказывал угрозы попутчикам. При попытке поговорить с нарушителями начальник поезда получил побои», - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Дебоширов, которыми оказались жители Иркутска и Ангарска, сняли с поезда и поместили в изолятор временного содержания в Улан-Удэ. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: «Номер один»
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