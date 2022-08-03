МВД Бурятии прокомментировали массовую драку на Байкале, в которой человека переехали машиной

В ночь с 1 на 2 августа на местном курорте Горячинск на Байкале произошла массовая драка. По словам очевидцев, как будто компания парней решила избить 2 других отдыхающих. Кадры с места происшествия опубликовали в местных пабликах и мессенджерах.

«Собралась компания парней из 17 человек. С ними были девушки, которые и стали камнем преткновения. На почве ревности завязалась драка с двумя парнишками, которые тоже отдыхали рядом»,

- описывают события со слов автора видео в паблике «Весь Улан-Удэ».



На кадрах видно, что среди ночи около деревянных домов двое парней стоят в окружении толпы оппонентов. Отметим, сколько точно человек участвовало в драке – по видео определить трудно. Кто и на чьей стороне – тоже.

На кадрах видно, как один из компании наносит удар одному из мужчин по лицу. Когда тот падает, еще один парень подбегает и вдобавок пинает его по голове. Тем временем на заднем плане можно заметить, как еще один участник драки падает на землю, а ему наносят удары по телу. Далее – другой мужчина садится в машину, делает круг и сбивает одного из толпы, заодно переезжая лежачего.

















Как выяснилось, все весьма неоднозначно и запутано. В МВД Бурятии сообщают, что владелец авто и человек, оказавшийся под колесами, возможно, отдыхали вместе.

«2 августа около 00.40 в полицию поступило сообщение о драке в с. Горячинске, в ходе которой был совершен наезд транспортного средства на одного из участников. На место выехала следственно-оперативная группа. На одной из улиц села полицейские обнаружили автомобиль, на котором был совершен наезд. В настоящее время личность собственника иномарки, а также оказавшегося под колёсами гражданина установлены. По предварительной информации, мужчины отдыхали в одной компании. Известно, что потерпевшего с места происшествия до приезда сотрудников полиции забрала бригада скорой помощи, которая диагностировала множественные ушибы мягких тканей лица и нижних конечностей. После оказания медпомощи он был отпущен. Отметим, с заявлением в полицию пострадавший не обращался»,

- сообщают в ведомстве.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются полицейскими. По факту инцидента инициирована проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.





Фото: скриншоты из видео паблика "Весь Улан-Удэ"