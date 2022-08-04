Происшествия 04.08.2022 в 07:51

В Улан-Удэ ротвейлер искусал 5-летнюю девочку

Ребенка с множеством укусов увезли на скорой
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ротвейлер искусал 5-летнюю девочку
Сообщение о нападении собаки на ребенка поступило в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ вечером 3 августа.

«Установлено, что крупная собака породы ротвейлер с одного из дачных участков в СНТ «Профсоюзник» набросилась на пятилетнюю девочку, когда та пришла в гости. Ребёнка на скорой доставили в ДРКБ. В результате нападения агрессивного животного девочка получила гемотому лобной области, множественные рвано-укушенные раны волосистой части головы, спины, ягодичной, бедренной поверхности, укусы верхних и нижних конечностей средней тяжести», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.

Как уточнили в городской администрации, ребенок после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

- Владелец собаки установлен, специалисты Управления административного контроля проверят полноту исполнения владельцем требований законодательства об ответственном обращении с животными, после чего хозяину грозит штраф от 3 до 5 тысяч. Также, материалы дела переданы в полицию, — сообщили в Комитете городского хозяйства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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В Улан-Удэ ротвейлер искусал 5-летнюю девочку
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