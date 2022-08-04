В Улан-Удэ ротвейлер искусал 5-летнюю девочку

Сообщение о нападении собаки на ребенка поступило в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ вечером 3 августа.«Установлено, что крупная собака породы ротвейлер с одного из дачных участков в СНТ «Профсоюзник» набросилась на пятилетнюю девочку, когда та пришла в гости. Ребёнка на скорой доставили в ДРКБ. В результате нападения агрессивного животного девочка получила гемотому лобной области, множественные рвано-укушенные раны волосистой части головы, спины, ягодичной, бедренной поверхности, укусы верхних и нижних конечностей средней тяжести», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.Как уточнили в городской администрации, ребенок после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.- Владелец собаки установлен, специалисты Управления административного контроля проверят полноту исполнения владельцем требований законодательства об ответственном обращении с животными, после чего хозяину грозит штраф от 3 до 5 тысяч. Также, материалы дела переданы в полицию, — сообщили в Комитете городского хозяйства.Фото: мэрия Улан-Удэ