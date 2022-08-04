На трассе в Бурятии произошло жуткое столкновение иномарки и велосипедиста

Смертельное ДТП произошло около полуночи 3 августа на трассе «Байкал» в районе села Таракановка. Как сообщил паблик «Кабанск-инфо. 24/7» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Хонда Фит Шаттл» сбил 33-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.





В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель «Хонды» также получил травмы и был госпитализирован.Фото: Кабанск-инфо. 24/7