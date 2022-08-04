Чиновник администрации района в Бурятии оказался мошенником

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего работника администрации Курумканского района. Он обвинялся в мошенничестве в крупном размере.«Гражданин, являясь муниципальным служащим, с марта 2017 года по май 2019 года, используя свое служебное положение, похитил средства субсидии. Средства были выделены шести гражданам в рамках республиканских государственных программ на приобретение жилья и компенсацию затраченных собственных средств при его строительстве и ремонте. Сумма похищенного составила 1,6 млн рублей. Кроме того, трое из граждан не имели соответствующего права на получение социальных выплат», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд с учетом признания вины и частичного возмещения причиненного ущерба не стал наказывать теперь уже бывшего чиновника слишком строго. Ему дали 4 года лишения свободы условно. Также удовлетворен гражданский иск прокуратуры о взыскании с осужденного оставшейся суммы ущерба в размере 1,3 млн рублей.Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»