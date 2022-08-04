Происшествия 04.08.2022 в 10:18
В Улан-Удэ юный байкер врезался в «Приус»
Подросток получил травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 5 часов вечера на ул. Бонивура в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 14-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус».
В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести. Как выяснилось, он ехал мотошлема. Мопед зарегистрирован на его мать.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести. Как выяснилось, он ехал мотошлема. Мопед зарегистрирован на его мать.
Фото: ГИБДД Бурятии
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