Происшествия 04.08.2022 в 11:03
Ротвейлера, искусавшего пятилетнюю девочку в Улан-Удэ, проверят на бешенство
Ветеринарные специалисты поставили собаку на карантинное наблюдение
Текст: Нина Павлова
Ротвейлера, покусавшего пятилетнего ребенка, поставили на карантинное наблюдение. Также проверят, есть ли у собаки бешенство. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Бурятии.
Напомним, З aвгycтa в ЕДДС пocтyпилo сooбщeниe o нaпaдeнии ротвейлера нa пятилeтнюю дeвoчкy в СНТ «Профсоюзник». Peбёнкa нa cкopoй дocтaвили в ДPKБ, где осмотрели и оказали необходимую помощь.
Владелец собаки был установлен, ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч. Также, материалы дела передали в полицию.
Напомним, З aвгycтa в ЕДДС пocтyпилo сooбщeниe o нaпaдeнии ротвейлера нa пятилeтнюю дeвoчкy в СНТ «Профсоюзник». Peбёнкa нa cкopoй дocтaвили в ДPKБ, где осмотрели и оказали необходимую помощь.
В Улан-Удэ ротвейлер искусал 5-летнюю девочку
04.08.2022 в 07:51
Владелец собаки был установлен, ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч. Также, материалы дела передали в полицию.