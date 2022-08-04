В Бурятии автомобиль задавил человека на спортивной площадке

«Предварительно погиб гражданин, находящийся на спортивной площадке, водитель автомобиля получил травмы. На месте работают сотрудники МВД, пожарные, медицинские работники», - сообщили в МЧС.











«По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» потерял управление и вылетел на спортивную площадку, где в этот момент находился 64-летний пешеход, после чего врезался в здание. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии

Смертельное ДТП случилось сегодня около полудня в Селенгинске. Как сообщили в МЧС Бурятии, автомобиль вылетел на спортивную площадку вблизи детской юношеской спортивной школы.