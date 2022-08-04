Происшествия 04.08.2022 в 12:46

В Бурятии автомобиль задавил человека на спортивной площадке

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль задавил человека на спортивной площадке
Смертельное ДТП случилось сегодня около полудня в Селенгинске. Как сообщили в МЧС Бурятии, автомобиль вылетел на спортивную площадку вблизи детской юношеской спортивной школы.

«Предварительно погиб гражданин, находящийся на спортивной площадке, водитель автомобиля получил травмы. На месте работают сотрудники МВД, пожарные, медицинские работники», - сообщили в МЧС.


«По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» потерял управление и вылетел на спортивную площадку, где в этот момент находился 64-летний пешеход, после чего врезался в здание. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии
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