В Улан-Удэ джип насмерть сбил пешехода

В Улан-Удэ сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП с участием пешехода.«По предварительным данным, сегодня около 12 часов дня в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» водитель джипа совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии