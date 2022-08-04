Происшествия 04.08.2022 в 13:02
В Улан-Удэ джип насмерть сбил пешехода
ДТП случилось в районе остановки «Проходная ЛВРЗ»
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП с участием пешехода.
«По предварительным данным, сегодня около 12 часов дня в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» водитель джипа совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня около 12 часов дня в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» водитель джипа совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
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