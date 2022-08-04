Происшествия 04.08.2022 в 16:18
В Улан-Удэ поймали осквернителя Вечного огня
Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы
Текст: Константин Воронов
Полиция установила и задержала подозреваемого в осквернении Мемориала Победы в Улан-Удэ.
«Молодому человеку 19 лет. Он выпускник городского техникума. Подозреваемый доставлен в Дежурную часть Управления МВД России по Улан-Удэ», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, вечером 3 августа злоумышленник погасил Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки, после чего скрылся. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества). Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
«Молодому человеку 19 лет. Он выпускник городского техникума. Подозреваемый доставлен в Дежурную часть Управления МВД России по Улан-Удэ», - сообщили в МВД Бурятии.
Напомним, вечером 3 августа злоумышленник погасил Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки, после чего скрылся. По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества). Санкция данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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