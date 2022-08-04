Происшествия 04.08.2022 в 17:07

В Бурятии полицейские помогли наркоману найти «закладки»

После находки на потребителя возбудили уголовное дело
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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии полицейские помогли наркоману найти «закладки»
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении жителя Северобайкальска, который пытался приобрести наркотики. Мужчина четыре часа блуждал по лесу в поисках закладок, но никак не мог их найти.

- Имея преступный умысел на незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта, используя мессенджер, мужчина незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство в крупном размере, - сообщается в материалах дела.

За наркотики мужчина перевел 8600 рублей, после оплаты он получил сообщение с указанием географических координат места их нахождения. Наркоман блуждал по лесу четыре часа, но наркотики так и не нашел. Зато привлек своим видом внимание сотрудников полиции, которым честно признался, что ищет «закладки».

После такого признания мужчину доставили в отдел полиции, где расспросили по обстоятельствам приобретения наркотиков. Затем с его участием провели осмотр мест, где должны были находиться закладки с наркотиками, и по фото в телефоне и координатам в грунте нашли сверток, внутри которого находился пакетик с порошком светло-бирюзового цвета. Далее по имеющимся координатам полицейские нашли второе место с закладкой, обнаружив под корой дерева аналогичный сверток.

Суд квалифицировал действия жителя Северобайкальска по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Фото: «Номер один»
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