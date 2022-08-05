Происшествия 05.08.2022 в 09:38

В Улан-Удэ двое детей попали под колеса автомобилей

Оба происшествия случились вне пешеходных переходов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ двое детей попали под колеса автомобилей
4 августа в Бурятии произошла целая череда ДТП с пешеходами, в результате которых два человека погибли. Как уже сообщал «Номер один», в Селенгинске 66-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» потерял управление и вылетел на спортивную площадку, где задавил 64-летнего пешехода. Еще одного мужчину насмерть сбили в Улан-Удэ в районе остановки «Проходная ЛВРЗ».

В этот же день Госавтоинспекция зафиксировала два ДТП с участием детей, оба произошли в Улан-Удэ.


«В 13 часов дня на ул. Комарова 41-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит» совершила наезд на 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в ДРКБ. При аналогичных обстоятельствах пострадал 7-летний пешеход на ст. Дивизионная. На ул. Гарнизонная он попал под колеса автомобиля «Митсубиши Паджеро» под управлением 73-летнего водителя. Школьник с травмами доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ГИБДД.

Оба наезда на детей произошли вне зоны действия пешеходного перехода, - отмечают в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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