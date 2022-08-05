В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой о приборную панель в машине ГИБДД

Однако по прибытии в наркодиспансер проходить освидетельствование мужчина не стал, что стало основанием для составления в отношении него административного протокола. Также горожанин привлечен к административной ответственности в виде штрафа за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.









Ночью 31 июля в полицию Улан-Удэ поступил звонок от бдительных граждан об опасном поведении водителя автомобиля «Тойота Королла». Автомобилист, который предположительно был пьян, застрял на трамвайных путях на проспекте 50 лет Октября. Ориентировку на задержание машины передали экипажам ГИБДД.Предполагаемого нарушителя автоинспекторы заметили и остановили на улице Шаляпина. Поведение и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян. После прохождения освидетельствования, результат которого составил 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, 35-летний горожанин начал вести себя неадекватно, не соглашаясь с результатами процедуры. Нарушитель пытался убежать от сотрудников ГИБДД, выражался нецензурной бранью и хватал автоинспекторов за одежду.«На неоднократные требования инспекторов ДПС успокоиться и прекратить противоправные действия пьяный водитель не реагировал, в связи с чем правоохранители приняли решение об использовании наручников и доставлении агрессивного гражданина для повторного освидетельствования в наркодиспансер. По пути мужчина также вел себя вызывающе, бился головой о приборную панель служебного транспорта», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: ГИБДД Бурятии