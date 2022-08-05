Один человек попал в больницу после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ

Сегодня утром на ул. Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП. Выезжающий с прилегающей территории автомобиль «Рено Логан» не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным автобусом.«В результате ДТП травмирован 1 человек. Он госпитализирован в БСМП», - рассказали в МЧС Бурятии.Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», выезжавший на Трубачеева водитель «Логана» не заметил маршрутку, а в ДТП пострадала еще одна машина.«Автобус «Фиат Дукато», с которым совершил столкновение «Логан», от удара скользом зацепил «Тойоту Надя». Ее водитель уехал без претензий», - сообщает «Аварком».По данным паблика, в ДТП пострадали три человека: водитель «Логана», водитель и один пассажир маршрутки.Фото: МЧС Бурятии