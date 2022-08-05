Происшествия 05.08.2022 в 14:23
Один человек попал в больницу после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
Выезжавший на дорогу водитель не заметил автобус
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на ул. Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП. Выезжающий с прилегающей территории автомобиль «Рено Логан» не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным автобусом.
«В результате ДТП травмирован 1 человек. Он госпитализирован в БСМП», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», выезжавший на Трубачеева водитель «Логана» не заметил маршрутку, а в ДТП пострадала еще одна машина.
«Автобус «Фиат Дукато», с которым совершил столкновение «Логан», от удара скользом зацепил «Тойоту Надя». Ее водитель уехал без претензий», - сообщает «Аварком».
По данным паблика, в ДТП пострадали три человека: водитель «Логана», водитель и один пассажир маршрутки.
Фото: МЧС Бурятии
«В результате ДТП травмирован 1 человек. Он госпитализирован в БСМП», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», выезжавший на Трубачеева водитель «Логана» не заметил маршрутку, а в ДТП пострадала еще одна машина.
«Автобус «Фиат Дукато», с которым совершил столкновение «Логан», от удара скользом зацепил «Тойоту Надя». Ее водитель уехал без претензий», - сообщает «Аварком».
По данным паблика, в ДТП пострадали три человека: водитель «Логана», водитель и один пассажир маршрутки.
Фото: МЧС Бурятии
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