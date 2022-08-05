Происшествия 05.08.2022 в 15:43

В Улан-Удэ бдительная горожанка помогла найти пропавшую девочку

Женщина заметила ребенка на одной из улиц в поселке Зверосовхоз
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бдительная горожанка помогла найти пропавшую девочку
В Улан-Удэ найдена 15-летняя девочка, которая 1 августа ушла из дома на проспекте Строителей. О местонахождении подростка в полицию сообщила бдительная гражданка.

«Проживающая в поселке Зверосовхоз женщина рассказала, что увидела девочку в компании других детей на одной из улиц поселка. Сначала она подвезла их до места, куда направлялась компания, а после звонка в полицию пригласила к себе в гости на чаепитие. Инспекторов ПДН улан-удэнка встретила на своей машине с детьми на остановке общественного транспорта и передала им несовершеннолетнюю», - рассказали в МВД Бурятии.

С девочкой всё в порядке. Установлено, что с момента пропажи она находилась у своей подруги в одном из СНТ поселка Зверосовхоз.

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ЗУРХАЙ
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