Происшествия 06.08.2022 в 09:22

В Бурятии пока не удалось найти пропавшего на Байкале мальчика

Сегодня с раннего утра спасатели продолжили поиски
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пока не удалось найти пропавшего на Байкале мальчика
Сегодня с раннего утра спасатели продолжили поиски мальчика, который, предположительно, утонул в устье реки Баргузин 4 августа. Как сообщили в МЧС Бурятии, в поисковых работах задействованы 12 человек и 5 единиц техники.

«5 августа спасатели совершили 4 водолазных погружения, обследовано 8 квадратных км дна, 60 км береговой линии, 60 квадратных км акватории. Поиск результатов не дал», - рассказали в МЧС.

Напомним, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Утром 5 августа в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления.

По данным Следственного комитета Бурятии, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
поиски

Все новости

В Бурятии пока не удалось найти пропавшего на Байкале мальчика
06.08.2022 в 09:22
В Улан-Удэ завод платил 63 рубля в день отказавшимся от прививки рабочим
06.08.2022 в 08:00
Мэрия Улан-Удэ заставляет собственников земли повторно заплатить за участки
06.08.2022 в 07:00
Tele2 запустила услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья
05.08.2022 в 20:11
В Бурятии с начала купального сезона погибли 15 человек, включая двух детей
05.08.2022 в 18:07
В ходе российско-монгольского учения впервые будут применены современные системы ПВО
05.08.2022 в 17:52
Снежный барс решил позагорать
05.08.2022 в 17:32
В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой
05.08.2022 в 16:14
МегаФон: россияне заинтересовались ресейл-платформами
05.08.2022 в 16:03
В Улан-Удэ бдительная горожанка помогла найти пропавшую девочку
05.08.2022 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
В Бурятии с начала купального сезона погибли 15 человек, включая двух детей
В республике проводится межведомственный профилактический рейд «Вода – безопасная территория»
05.08.2022 в 18:07
В Улан-Удэ бдительная горожанка помогла найти пропавшую девочку
Женщина заметила ребенка на одной из улиц в поселке Зверосовхоз
05.08.2022 в 15:43
В Улан-Удэ в ИК-2 изъята курица гриль с наркотиками
В тушке, которая насторожила служебную собаку, обнаружены два свертка с белым веществом
05.08.2022 в 15:03
Один человек попал в больницу после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
Выезжавший на дорогу водитель не заметил автобус
05.08.2022 в 14:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru