Происшествия 06.08.2022 в 09:22
В Бурятии пока не удалось найти пропавшего на Байкале мальчика
Сегодня с раннего утра спасатели продолжили поиски
Текст: Константин Воронов
Сегодня с раннего утра спасатели продолжили поиски мальчика, который, предположительно, утонул в устье реки Баргузин 4 августа. Как сообщили в МЧС Бурятии, в поисковых работах задействованы 12 человек и 5 единиц техники.
«5 августа спасатели совершили 4 водолазных погружения, обследовано 8 квадратных км дна, 60 км береговой линии, 60 квадратных км акватории. Поиск результатов не дал», - рассказали в МЧС.
Напомним, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Утром 5 августа в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления.
По данным Следственного комитета Бурятии, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.
Фото: МЧС Бурятии
«5 августа спасатели совершили 4 водолазных погружения, обследовано 8 квадратных км дна, 60 км береговой линии, 60 квадратных км акватории. Поиск результатов не дал», - рассказали в МЧС.
Напомним, вечером 4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 21-летней девушки и ее 9-летнего брата, которые находились на побережье озера Байкал возле устья реки Баргузин. Утром 5 августа в прибрежной зоне сотрудники МЧС обнаружили тело девушки с признаками утопления.
По данным Следственного комитета Бурятии, покойная девушка проживала в поселке Усть-Баргузин. Днем 4 августа она вместе с матерью, бабушкой и приехавшим из другого города на каникулы маленьким двоюродным братом направилась в местность «Солдатский» на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В данной местности в водоеме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.
Фото: МЧС Бурятии
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