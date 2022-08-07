Происшествия 07.08.2022 в 12:08

В Улан-Удэ мужчина накинулся с ножом на свою жену и дочь

Так он отреагировал на слова женщины о расставании
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мужчина накинулся с ножом на свою жену и дочь
6 августа 2022 года днем в медицинские учреждения в городе Улан-Удэ госпитализированы 48-летняя женщина и ее 14-летняя дочь с многочисленными колото-резаными ранениями различных частей тела. Следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний сожитель потерпевшей женщины, с которым они вместе незадолго до происшествия распивали спиртные напитки, а затем поссорились на фоне ревности. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенного нападения. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый проживал в квартире одного из домов на улице Цивилева города Улан-Удэ вместе с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью. Из-за длительного конфликта в семье между взрослыми произошел разлад, и женщина ранее несколько раз предлагала сожителю расстаться. 5 августа 2022 года в течение дня они дома распивали алкогольные напитки и следующим утром продолжили употреблять спиртное. Спустя некоторое время пьяный мужчина из-за очередного упоминания о расставании в порыве ревности схватил кухонный нож, забежал в комнату, где находились сожительница и ее дочь, напал на них и нанес клинком женщине и девочке множество ударов по различным частям тела. Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру. 

Соседи пришли им на помощь и вызвали врачей. Обвиняемый не стал их преследовать, заперся в квартире и попытался свести счеты с жизнью. По прибытии следственно-оперативной группы дверь была вскрыта специалистами МЧС, после чего мужчину доставили в больницу. После оказания медицинской помощи он смог участвовать в следственных действиях, в ходе которых данные им показания были проверены на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

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