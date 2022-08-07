Происшествия 07.08.2022 в 16:42

В Бурятии произошло смертельное ДТП в Заиграевском районе

Погибла 35-летняя женщина, ее четверо детей госпитализированы
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Текст: Номер один
В Бурятии произошло смертельное ДТП в Заиграевском районе
Сегодня между селами Хара - Кутул и Тарбагатай Заиграевского района произошло ДТП. Столкнулись 2 легковых автомобиля. 

Всего в аварии пострадали 5 человек: 35-летняя женщина и четверо её детей.Женщина погибла. Дети госпитализированы в Кижингинскую ЦРБ. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. У троих средняя степень тяжести. 

В ближайшее время запланирован вылет вертолета Санавиации для госпитализации пострадавших в ДРКБ г.Улан-Удэ, сообщает Заиграево-инфо.24/7

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