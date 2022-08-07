В Бурятии произошло смертельное ДТП в Заиграевском районе

Сегодня между селами Хара - Кутул и Тарбагатай Заиграевского района произошло ДТП. Столкнулись 2 легковых автомобиля.Всего в аварии пострадали 5 человек: 35-летняя женщина и четверо её детей.Женщина погибла. Дети госпитализированы в Кижингинскую ЦРБ. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. У троих средняя степень тяжести.В ближайшее время запланирован вылет вертолета Санавиации для госпитализации пострадавших в ДРКБ г.Улан-Удэ, сообщает Заиграево-инфо.24/7