Происшествия 08.08.2022 в 09:42

В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» перевернулся после неудачного обгона

При выполнении маневра внедорожник задел другую машину
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» перевернулся после неудачного обгона
ДТП произошло утром 7 августа в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель «Митсубиши Паджеро», ехавший со стороны Заиграево в направлении Ильки, при обгоне столкнулся с попутно следовавшей автомашиной «Митсубиши Лансер», после чего перевернулся.

«В результате аварии водитель и 24-летняя пассажир «Митсубиши Паджеро» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: «Номер один»
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