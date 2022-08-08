В Бурятии пьяный водитель «Паджеро» перевернулся после неудачного обгона

ДТП произошло утром 7 августа в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель «Митсубиши Паджеро», ехавший со стороны Заиграево в направлении Ильки, при обгоне столкнулся с попутно следовавшей автомашиной «Митсубиши Лансер», после чего перевернулся.«В результате аварии водитель и 24-летняя пассажир «Митсубиши Паджеро» получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»