Происшествия 08.08.2022 в 09:58
В Бурятии сообщили подробности смертельного ДТП в Заиграевском районе
В аварии погибла 61-летняя женщина, пострадали еще 5 человек, включая 4 детей
Текст: Константин Воронов
Госавтоинспекция Бурятии сообщила подробности смертельного ДТП, случившегося вчера днем в Заиграевском районе.
Как рассказали в ГИБДД, 61-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя со стороны Кижинги в направлении Заиграево, в 1,5 км от Тарбагатая не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в земляную насыпь.
«В результате аварии водитель от полученных травм скончалась на месте. 34-летняя пассажирка и 4 детей (2013, 2014, 2016 и 2018 года рождения) госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Проверку происшествия уже поставила на контроль прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как рассказали в ГИБДД, 61-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя со стороны Кижинги в направлении Заиграево, в 1,5 км от Тарбагатая не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в земляную насыпь.
«В результате аварии водитель от полученных травм скончалась на месте. 34-летняя пассажирка и 4 детей (2013, 2014, 2016 и 2018 года рождения) госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Проверку происшествия уже поставила на контроль прокуратура Бурятии.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.
Фото: ГИБДД Бурятии
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