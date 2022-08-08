Происшествия 08.08.2022 в 09:58

В Бурятии сообщили подробности смертельного ДТП в Заиграевском районе

В аварии погибла 61-летняя женщина, пострадали еще 5 человек, включая 4 детей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сообщили подробности смертельного ДТП в Заиграевском районе
Госавтоинспекция Бурятии сообщила подробности смертельного ДТП, случившегося вчера днем в Заиграевском районе.

Как рассказали в ГИБДД, 61-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя со стороны Кижинги в направлении Заиграево, в 1,5 км от Тарбагатая не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в земляную насыпь.

«В результате аварии водитель от полученных травм скончалась на месте. 34-летняя пассажирка и 4 детей (2013, 2014, 2016 и 2018 года рождения) госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Проверку происшествия уже поставила на контроль прокуратура Бурятии.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Бурятии
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