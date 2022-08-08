В Бурятии спасатели вывели из леса заблудившихся людей

В минувшие выходные спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиски двух человек, которые заблудились в 4 км от посёлка Аршан. Мужчина и женщина, спускаясь от озера Артемьева, сошли с тропы ушли вглубь тайги. Осознав, что заблудились, они незамедлительно обратились за помощью на номер «112».«Спасатели БРПСС прибыли на место поиска ночью. К заданным координатам передвигались в тайге по сложной горной местности, обходя опасные участки. Дойдя до потерявшихся, спасатели убедились в отсутствии травм и совместно с заблудившимися людьми выдвинулись в населённый пункт», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Потерявшихся людей доставили в посёлок Аршан, где передали сотрудникам скорой помощи.Фото: «Номер один»