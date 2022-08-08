В Улан-Удэ мошенники по старой схеме за неделю обманули 18 человек

Полиция Улан-Удэ отмечает участившиеся случаи телефонного мошенничества по старой схеме, которую условно называют «Ваш родственник совершил ДТП».«Схема обмана проста - гражданам поступает звонок, и собеседник, представившись внуком или племянником, сообщает о совершении им ДТП, в котором пострадал человек. Затем в разговор включается, якобы, сотрудник правоохранительных органов, который предлагает решить вопрос, а именно избежать уголовного дела за крупную сумму. В некоторых случаях мошенники требовали деньги на лечение пострадавших в ДТП», - рассказали в МВД Бурятии.В полиции отмечают, что во всех случаях злоумышленники звонили исключительно на стационарный телефон.Деньги потерпевшие передавали курьеру, который приезжал на адрес. Сумма переданных средств варьируется от 30 до 700 тысяч рублей.За пять дней - с 3 по 7 августа - жертвами мошенников стали 18 человек. Все они - пожилые люди в возрасте от 63 до 91 года.Фото: «Номер один»