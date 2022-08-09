Житель Бурятии получил срок за хранение карабина

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Закаменского района, обвиняемого в незаконном хранении оружия.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года обвиняемый на чердаке помещения фермерского хозяйства нашел нарезной карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил для дальнейшего использования в личных целях.В феврале 2022 года оружие нашли сотрудники правоохранительных органов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к году ограничения свободы.Фото: «Номер один»