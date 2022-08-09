Происшествия 09.08.2022 в 09:11
Житель Бурятии получил срок за хранение карабина
Сельчанин не стал сдавать найденное оружие правоохранителям, за что и поплатился
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Закаменского района, обвиняемого в незаконном хранении оружия.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года обвиняемый на чердаке помещения фермерского хозяйства нашел нарезной карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил для дальнейшего использования в личных целях.
В феврале 2022 года оружие нашли сотрудники правоохранительных органов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к году ограничения свободы.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2021 года обвиняемый на чердаке помещения фермерского хозяйства нашел нарезной карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил для дальнейшего использования в личных целях.
В феврале 2022 года оружие нашли сотрудники правоохранительных органов, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Суд признал сельчанина виновным и приговорил к году ограничения свободы.
Фото: «Номер один»
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