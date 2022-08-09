Власти Улан-Удэ просят помочь найти вандала

6 августа возле дома №21 по улице Коммунистическая напротив площади Революции специалисты «Городского лесничества» обнаружили срубленное дерево. Неизвестные варварски срубили рябину, убрав за собой ветки.- Во время полива зеленых насаждений в субботу наши озеленители зафиксировали факт уничтожения рябины около площади Революции. Чем и кому могло помешать дерево — не ясно. Мы готовим обращение в полицию по факту уничтожения саженцев, — рассказала директор МБУ Городское лесничество» Виктория Утесова.Деревья были приняты Городским лесничеством в 2018 году, все это время за ними велся бережный уход — полив, прополка, внесение удобрений.Как отметили в мэрии, за уничтожение зеленых насаждений предусмотрено наказание по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Также в заявлении управления будут отмечены признаки вандализма, по данному факту наказание предусмотрено статьей 214 УК РФ.Очевидцев происшествия городские власти просят позвонить в городское лесничество по номеру: 8-9021-699-320.Фото: мэрия Улан-Удэ