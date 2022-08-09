Происшествия 09.08.2022 в 11:39
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель
Текст: Константин Воронов
Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в жилом двухэтажном доме по ул. Песочная в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление в доме. На месте пожара работали 2 звена газодымозащитной службы. Всего для тушения горения было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц техники МЧС России. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
Причина пожара сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление в доме. На месте пожара работали 2 звена газодымозащитной службы. Всего для тушения горения было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц техники МЧС России. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС Бурятии.
Причина пожара сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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