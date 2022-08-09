Происшествия 09.08.2022 в 11:58

В Улан-Удэ серийный поджигатель помогал поймать самого себя

Разоблаченный пироман заявил, что не может объяснить мотивы своего поведения
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ серийный поджигатель помогал поймать самого себя
Полиция Улан-Удэ раскрыла серию поджогов в СНТ «Зенит», случившихся со 2 по 5 августа. По подозрению в совершении преступлений задержан 30-летний мужчина, проживающий в этом же садоводческом товариществе.

«Пьяный злоумышленник по ночам проникал в дачные дома и с помощью зажигалки поджигал различные вещи – газеты, журналы, старую одежду, покрывало, находящиеся в строениях. Когда огонь разгорался, он выбегал из горящего дома. Злоумышленник проживает в том же СНТ. Более того, после двух фактов поджогов он вместе с жителями товарищества участвовал в рейдах для пресечения подобных фактов. Также активно оказывал содействие в выявлении и задержании поджигателей», - рассказали в МВД Бурятии.

В настоящее время задержанный полностью признал вину. Примечательно, что отвечая на вопрос о мотивах преступления он заявил, что «никакой цели не преследовал и объяснить свое поведение не может».

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за поджог чужого имущества.

Сумма ущерба по одному пожару составила 200 тысяч рублей, по двум другим материальный убыток устанавливается.

Фото: МВД Бурятии
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