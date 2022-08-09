Вооруженный шампуром грабитель отнял у жителя Бурятии автомобиль

Утром 8 августа в полицию села Усть-Баргузин с заявлением об угоне иномарки обратился 32-летний молодой человек. Водитель рассказал, что находился на туристической базе недалеко от села Максимиха. Утром к нему постучался мужчина и попросил помочь завести его заглохнувшую машину, которая стоит за территорией базы.Постоялец согласился, завел свою иномарку, стоящую возле гостевого домика, и мужчины поехали к, якобы, заглохшей машине.Подъехав к месту, указанному гостем, водитель не обнаружил автомобиля. Мужчина объяснил ему, что в темноте перепутал место, а машина стоит на трассе при выезде из поселка и попросил проехать чуть дальше.Автовладелец поверил и повез мужчину дальше, однако и на трассе, не обнаружив заглохший автомобиль, сказал пассажиру, что он дальше не поедет. В ответ мужчина вынул из куртки шампур и, угрожая, потребовал увезти его в Улан-Удэ. Водитель отказался, тогда злоумышленник сам сел за руль и уехал, предварительно сказав автовладельцу, что оставит автомобиль через несколько километров.«Пострадавший сразу же сообщил в полицию. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль в 15 километрах от места происшествия и приступили к осмотру. Через несколько минут правоохранители заметили, что неподалеку в лесу ходит мужчина, по приметам похожий на злоумышленника, и задержали его», - сообщили в МВД Бурятии.Следователю мужчина рассказал, что приехал с семьей отдохнуть на берег Байкала из Улан-Удэ. Ночью он поссорился с супругой и решил самостоятельно добраться дома. Проблуждав по лесу несколько часов, утром он увидел стоящий автомобиль возле турбазы и решил им завладеть.По факту угона возбуждено уголовное дело. Как сообщили в полиции, злоумышленник ранее не судим, официально нигде не трудоустроен.Фото: МВД Бурятии