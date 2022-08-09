Происшествия 09.08.2022 в 13:35

В Бурятии чиновники решают, как приделать собаке оторванное ухо

Вандалы испортили памятник пограничникам в Кяхте
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновники решают, как приделать собаке оторванное ухо
В Кяхте неизвестные вандалы повредили памятник пограничникам «Часовые границы», который находится в парке поселка Слобода. Известно, что у скульптуры собаки злоумышленники сломали ухо.

Как сообщает «Кяхта-инфо.24/7», по факту вандализма местные власти уже направили заявление в полицию.

В администрации Кяхты также обратились к возможным свидетелям порчи памятника с просьбой позвонить по номеру тел. 8 (30142) 91-0-25.

«В настоящие время отрабатывается вопрос по реставрации скульптуры, ухо собаки неравнодушные жители нашли и передали нам. Теперь думаем о способе его закрепления», - сообщили в администрации.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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