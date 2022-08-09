Два человека попали в реанимацию после лобового ДТП в Бурятии

Крупное ДТП произошло вечером 8 августа на автодороге Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск в 2 км от села Михайловка. Как сообщил паблик «Закамна-инфо 24/7», 62-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду ЦРВ».





В результате аварии пострадали четверо пассажиров «Хонды» - 56-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также двое детей в возрасте 15 и 7 лет. В «Тойоте» был травмирован 35-летний пассажир.Все пострадавшие госпитализированы в Закаменскую ЦРБ. Двое из них находятся в реанимации.Фото: «Закамна-инфо 24/7»